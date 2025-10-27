¿Nevada en primavera?: qué dice el pronóstico extendido

En octubre de 2015, pasó algo similar. La nieve cubrió distintos paisajes. En la imagen, una postal de La Carolina. Foto: archivo.

El estado del tiempo actual resulta impensado para la época primaveral. Pero los hechos evidencian un brusco cambio, con temperaturas bajísimas, viento que contribuye al empeoramiento y precipitaciones en distintos lugares. Hasta la publicación de esta nota, el cielo se mostró mayormente nublado, con lluvias y lloviznas aisladas. Ahora bien, para lo que resta de la jornada de este lunes, anticipan posibles nevadas en la zona serrana.

Alerta meteorológica



Hasta las 20 horas de este lunes, rige una alerta con área de cobertura en las regiones centro y norte provincial. Según informó la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), se prevé que continúe la presencia de vientos intentos predominantes del cuadrante sureste, con velocidades estimadas entre 29 y 49 km/h, acompañados de ráfagas que podrían superar los 70 km/h. Los departamentos más afectados serán Pueyrredón, Belgrano, Ayacucho y Junín.

Nieve



Lo que resta del lunes, se espera una jornada ventosa con precipitaciones aisladas y un marcado descenso de las temperaturas. El cielo estará mayormente nublado con probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas. Hacia la noche, se anticipa la caída de nieve y aguanieve en la zona serrana.



Las temperaturas mínimas se dispondrán en los 3°C y se producirán al final del día.



El viento, hasta la noche, será del sureste entre moderado a fuerte (29 a 48 km/h) con ráfagas en el orden de los 70 km/h o más, especialmente en las regiones centro y norte de la provincia.

Pronóstico extendido



Para el martes, se calcula un día con poco cambio de las temperaturas, con inestabilidad y viento. El cielo estará mayormente nublado a parcialmente nublado. Se estiman mínimas de 2°C y máximas de 15°C. El viento será del sureste con ráfagas fuertes especialmente en las regiones centro y norte provincial.



El miércoles marcará un leve ascenso de las temperaturas. El cielo estará parcialmente nublado. En promedio, se esperan mínimas de 4°C y máximas de 21°C. El viento será del sector noreste.



Ya el jueves estiman que continúe el ascenso de temperaturas aunque con algo de inestabilidad. El cielo estará parcialmente nublado. En promedio, se esperan mínimas de 7°C y máximas de 23°C. El viento comenzará del sector noreste y al final del día rotará al sureste con ráfagas.

