Noviembre volvió a pegar en la mesa: el IPC San Luis trepó 3,8%; la carne lideró las subas

El índice de precios al consumidor de San Luis volvió a mostrar presión en noviembre y cerró el mes con un aumento del 3,8%, por encima de los registros previos y marcando una aceleración que impactó directo en los bolsillos. El informe oficial detalló que el acumulado del año trepó al 28,3% y el interanual se ubicó en el 32%, una señal de que la escalada aún no encuentra techo en varios rubros sensibles.

Según el relevamiento elaborado por Estadísticas y Censos, el capítulo que más influyó en el avance del mes fue “Alimentos y bebidas”, que marcó un 5,1% y explicó más de la mitad del movimiento del Nivel General. Dentro de esa categoría, la carne volvió a ser protagonista con saltos de dos dígitos: el asado aumentó 15,5%, la nalga un 14% y la bola de lomo 13,5%. También se registraron fuertes subas en puchero especial y molida común, mientras que en frutas el limón trepó 17,9% y la manzana 13,6%.

El segundo rubro que empujó la variación mensual fue “Transporte y comunicaciones”, con un 4,7%. Allí impactaron el remanente del aumento del colectivo urbano aplicado a fines de octubre, los incrementos en combustibles —con la nafta Súper subiendo 4,9% y el gasoil 5,3%— y el alza en la adquisición de vehículos. En menor medida, el correo y otros servicios también mostraron correcciones.

“Vivienda y servicios básicos” apareció como el tercer capítulo con mayor movimiento, anotando una suba del 4,1%. La presión se sintió en el alquiler de la vivienda, los combustibles para el hogar y en los materiales de construcción. El cemento avanzó 8,1% y la pintura 4,6%, golpeando de lleno a quienes realizaron reparaciones o mantenimiento.

Otros sectores tuvieron incrementos moderados: “Indumentaria” subió 2%, “Salud” avanzó 2,2% y “Esparcimiento” 2,3%. En contraste, “Equipamiento y mantenimiento del hogar” cayó 0,5% por bajas en artefactos para cocinar y productos de limpieza.

El informe también mostró dispersión en algunos precios estacionales: mientras la papa subió 13,5%, el tomate se desplomó 18,8% y la lechuga retrocedió 13,5%. En bebidas, el aceite de girasol aumentó 5% y las gaseosas un 3,4%.

Con un promedio de 245 precios relevados por día y una canasta compuesta por 301 productos, el organismo provincial concluyó que los bienes siguen dominando el movimiento inflacionario, representando más del 75% de la estructura del índice. El último mes del año anticipa un cierre tenso para los hogares sanluiseños, que ya miran con preocupación cómo cada actualización golpea su presupuesto.