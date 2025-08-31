Pronóstico extendido: semana de buen tiempo con máximas de entre 13°C y 18°C

La nieve que pintó el paisaje de la provincia y las lluvias que trajeron alivio a la falta de precipitaciones, comienzan a despejarse para dar paso a una semana de buen tiempo. El pronóstico anticipa días con leve ascenso de las temperaturas máximas, sin fenómenos meteorológicos.



¿Cómo sigue la semana?



Este domingo estuvo marcado por el descenso de las temperaturas, la inestabilidad y el viento del sector sur, todo bajo un cielo mayormente nublado, con lluvia y lloviznas aisladas y la caída de nieve en diferentes puntos del territorio puntano.



Tras este panorama, desde este lunes empieza a mejorar el tiempo. En el arranque de la semana, el cielo estará nublado por la mañana y mayormente despejado hacia la tarde. En promedio, se aguardan temperaturas mínimas de 3°C y máximas de 13°C. El viento será leve y de direcciones variables, informó la Red de Estaciones Meteorológicas (REM).

La provincia no tendrá fenómenos meteorológicos; se mantendrá el buen tiempo esta semana. Foto: SMN.



Para el martes, se mantiene el buen tiempo y siguen ascendiendo las temperaturas, aunque con una jornada algo ventosa. El cielo estará mayormente despejado. La mínima oscilará los 7°C y la máxima tocará los 18°C. El viento será del norte, con ráfagas fuertes en el noroeste provincial, por la tarde rotando al sureste.



El miércoles, se mantendrá el buen tiempo, con una leve merma de las máximas. El cielo estará parcialmente nublado. Calculan que la mínima llegará a los 9°C pero la máxima estará en los 16°C. El viento predominará del sector sureste.



Sobre el jueves, se estima una máxima de 13°C, con una jornada sin lluvias y un cielo mayormente nublado. Las ráfagas de viento alcanzarán los 50 km/h.



El viernes el cielo estará algo nublado, con una mínima de -1°C y una máxima de 13°C.

