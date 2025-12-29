  • Nuestras redes
21°SAN LUIS - Lunes 29 de Diciembre de 2025

21°SAN LUIS - Lunes 29 de Diciembre de 2025

Accidente vial

Un hombre resultó lesionado tras el vuelco de un camión recolector en San Luis

El camión impactó contra un poste de energía eléctrica en el barrio Cerro de la Cruz y provocó un corte de luz.

Por redacción
| Hace 2 horas

Un hombre de 28 años resultó lesionado este domingo por la noche tras un accidente de tránsito ocurrido en el barrio Cerro de la Cruz, en la ciudad de San Luis.

 

El hecho se produjo alrededor de las 22:00 en la intersección de las calles Río Quinto y Jorge Luis Borges, cuando por causas que se tratan de establecer un camión recolector de residuos del municipio capitalino colisionó contra un poste de cemento de energía eléctrica, lo que provocó el vuelco del vehículo.

 

Como consecuencia del impacto, la columna de cemento y los cables de energía cayeron sobre la calzada, generando además un corte de suministro eléctrico en ese sector de la ciudad.

 

El conductor del camión fue asistido en el lugar por personal del Sempro y posteriormente trasladado en ambulancia a un centro de salud para una atención médica de mayor complejidad.

 

En el lugar trabajaron efectivos de distintas dependencias de la Unidad Regional de Orden Público N° 1, personal de la Dirección General de Bomberos de la Policía, agentes de la Municipalidad de San Luis y operarios de la empresa Edesal, quienes realizaron tareas de prevención y normalización del servicio.

 

