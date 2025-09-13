Caos en una panchería: un hombre golpeó salvajemente a un nene de 12 y terminó demorado

Este sábado, la Policía demoró a un hombre de 26 años acusado de agredir físicamente a un menor de 12 en inmediaciones del Paseo del Padre, en pleno centro de la ciudad de San Luis.

El hecho ocurrió sobre calle Junín, frente al local “La Panchería”. Personal de la Unidad Operativa Patrulla de Infantes, que realizaba tareas preventivas en la zona, acudió tras recibir una alerta del Centro de Operaciones 911 sobre disturbios en el lugar.

Al arribar, los efectivos identificaron a un hombre frente al kiosco “Caribe”. En un primer momento negó su participación, pero fue señalado por un policía de civil como el autor de la agresión. Según relató la madre del menor, una mujer de 28 años, el individuo habría propinado patadas en el estómago y en las piernas de su hijo sin motivo aparente. La progenitora confirmó su intención de radicar la denuncia formal.

Durante las actuaciones, el sospechoso comenzó a insultar al personal policial y a la madre del niño, por lo que fue inmediatamente demorado por alteración del orden público y trasladado a la Comisaría Seccional Primera para su correcta identificación y el inicio de las diligencias correspondientes.