Robaron una moto de manera muy planificada y "como panchos por su casa"

Dos delincuentes quedaron registrados en una cámara de vigilancia al apoderarse, con mucha tranquilidad, de una moderna moto (Honda CB 190r) que estaba estacionada en la puerta de un supermercado de la zona norte de la ciudad de San Luis.



El dúo actuó de una manera muy planificada y preparados para despistar a los ocasionales clientes que pasaron cerca de ellos mientras se apoderaban de la unidad de propiedad de Ezequiel Díaz, que junto a su padre atienden la carnicería del comercio de propietarios chinos ubicado en Avenida Centenario entre Riobamba y Yapeyú.

En el video del negocio se puede ver como primero uno de ellos (de campera roja y negra y con un gorrito) con un casco en el codo se acerca y le saca las trabas de seguridad con total tranquilidad pese a la entrada y salida de clientes.

A los minutos aparece en escena un cómplice que, ocultando su rostro en todo momento con un casco, se encarga de llevarse la moto a toda velocidad.

“Realmente estamos indignados por el daño y sorprendidos por la formar en que cometieron el robo, en plena actividad del comercio”, señaló Ezequiel, que, como otros cientos de damnificados de este tipo de hechos, apeló a las redes sociales para tratar de recuperar su moto patente A1080GY.

El celular para aportar cualquier información es 266512