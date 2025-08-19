Siempre Farmacias relanzó el 2x1 en esenciales con precios desde $595 y grandes descuentos

Durante agosto, Siempre Farmacias relanzó su tradicional promoción de 2x1 en productos esenciales, una propuesta que viene acompañando a los clientes desde mayo y que ahora suma más beneficios. Con precios que arrancan desde $595, la cadena ofrece artículos de perfumería, cuidado personal y farmacia a valores muy accesibles, además de nuevas promociones bancarias que amplían las posibilidades de ahorro.

El 2x1 de agosto incluye marcas líderes y productos de primera necesidad como jabón Rexona Nutritive a $595, toallas femeninas Ladysoft a $975, máquinas de afeitar Minora a $695, pasta dental Colgate Smiles a $2275, desodorantes Axe a $1725, shampoo y acondicionador Dove desde $3460, crema corporal St Ives a $4525, pasta dental Colgate anti sarro a $3135 y pañales Pampers desde $2895. También se destacan los packs de paracetamol Bayer, entre muchas otras opciones.

Además de estas promociones, Siempre Farmacias ofrece hasta 40% de descuento en categorías muy buscadas como bebé y maternidad, dermocosmética, higiene femenina y cuidado del cabello. Todas estas oportunidades se pueden consultar en la revista de ofertas, en la web o directamente en las sucursales.

Las promociones están disponibles en San Luis capital, en Farmacia San Luis (Rivadavia 1099 esquina Bolivar), y en Villa Mercedes, en Farmacia Del Águila (Edison 2, Pedernera 301 y Av. Mitre 601). También se pueden realizar pedidos por WhatsApp (2664-704836 en San Luis y 2657-630537 en Villa Mercedes) o comprar de manera online ingresando a siemprefarmacias.com.ar, con opción de retiro en sucursal o envío a domicilio.