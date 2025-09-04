Un puntano ganó 42 millones de pesos en el Quini 6

Algunos puntanos están tocados por la mano de la suerte y del Quini 6. En los sorteos del domingo y del miércoles, un apostador de Tilisarao y otro de San Luis se alzaron con premios millonarios que variaron entre los 13 millones el primero; y los 42 el segundo.

La agencia “El enano”, ubicada en la avenida España de San Luis, fue la vendedora de la apuesta que en el sorteo del miércoles a la noche se hizo de 42.419.126 pesos de la modalidad Siempre sale.

La misma modalidad benefició a un vecino o vecina de Tilisarao, que el domingo ganó 13.363.469 pesos por una apuesta que hizo en la agencia Centro de la localidad del Valle del Conlara.