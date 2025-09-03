El laboratorio del escándalo con Milei también cobró millones en San Luis

El laboratorio que sacude al gobierno de Javier Milei por sus contratos con la ANDIS también tiene un capítulo millonario en San Luis. Suizo Argentina S.A. recibió de la gestión de Claudio Poggi casi $740 millones en adjudicaciones y pagos, pese a que el gobernador intentó desligarse en público de esa relación.

La revelación fue publicada por El Mosquito Puntano, que accedió a los decretos del Boletín Oficial. Allí figuran transferencias por $738.935.507,04 entre agosto de 2024 y junio de 2025, incluyendo un pago de $348 millones en agosto de 2024 y otro de $194 millones en junio de este año.

Mientras el caso a nivel nacional destapa sospechas de sobreprecios y favoritismos, en San Luis la situación refleja un guion parecido: un laboratorio beneficiado por cifras millonarias y un mandatario que primero lo contrata y después intenta negarlo.

La incómoda coincidencia golpea a la gestión provincial. El laboratorio del escándalo con Milei también se llevó una tajada de San Luis, y los papeles oficiales lo gritan más fuerte que cualquier discurso.