Un choque entre motocicletas dejó dos heridos

Una mujer y un efectivo de la Policía de San Luis tuvieron que recibir atención médica como consecuencia de las lesiones que sufrieron al colisionar con las motos que conducían, en la esquina de Riobamba y Juan Bautista Alberdi, en la ciudad de San Luis.

El accidente se registró este martes, a la mañana, y lo curioso del episodio es que el impacto se produjo cuando ambos motociclista circulaban por la avenida de sur a norte.

Dos ambulancias del Sempro acudieron a la emergencia. De acuerdo a lo informado por diferentes medios, la motociclista resultó muy golpeada y acusaba dolores en diversas partes del cuerpo.