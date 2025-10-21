  • Nuestras redes
Jueves 23 de Octubre de 2025

Jueves 23 de Octubre de 2025

Ciudad de San Luis

Un choque entre motocicletas dejó dos heridos

El accidente fue en la esquina de Riobamba y Alberdi. Una mujer resultó muy golpeada. El otro involucrado es un policía.

Por redacción
| 21 de octubre de 2025

Una mujer y un efectivo de la Policía de San Luis tuvieron que recibir atención médica como consecuencia de las lesiones que sufrieron al colisionar con las motos que conducían, en la esquina de Riobamba y Juan Bautista Alberdi, en la ciudad de San Luis.

 

El accidente se registró este martes, a la mañana, y lo curioso del episodio es que el impacto se produjo cuando ambos motociclista circulaban por la avenida de sur a norte.

 

Dos ambulancias del Sempro acudieron a la emergencia. De acuerdo a lo informado por diferentes medios, la motociclista resultó muy golpeada y acusaba dolores en diversas partes del cuerpo.

 

