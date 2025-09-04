  • Nuestras redes
Jueves 04 de Septiembre de 2025



Histórica actividad

La peregrinación del Cristo de la Quebrada suma kilómetros

Este jueves será el último día de agenda por el noreste. Estará en Cortaderas, Los Molles y Carpintería. En octubre irá en Merlo.

Por redacción
| Hace 4 horas

La histórica recorrida que el Cristo de la Quebrada realiza por toda la provincia, a través de las actividades que organiza el Obispado, continuará este jueves por la región de los Comechingones.

 

 

A las 11:00 la peregrinación estará en Cortaderas, a las 17:30 en Los Molles y a las 19:00 en Carpintería.

 

 

La agenda de esta semana incluyó visitas a los templos e instituciones de La Punilla, al límite con la provincia de Córdoba, Villa del Carmen, El Tala, El Recuerdo, Papagayos y Balcarce.

 

 

También, el Santo Cristo estuvo en Villa Larca. Pasó por la escuela, la municipalidad, el Centro de jubilados, la Policía, los Bomberos Voluntarios y la capilla.

 

 

Prensa del Obispado de San Luis adelantó que, en octubre, la imagen visitará la Villa de Merlo para su fiesta patronal.

 

 

Canonización de Carlo Acutis

 

El Obispado también difundió las celebraciones previstas en Ciudad de San Luis, sobre la canonización de Carlo Acutis, "el influencer de Dios".

 

-Sábado 21:15: vigilia, oración y testimonios en la Iglesia Catedral.

 

 

-Domingo 11:30: misa celebrada por Monseñor Gabriel Barba en la catedral

 

 

