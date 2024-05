Promesantes y peregrinos cumplieron con el Santo Cristo de la Quebrada

Como la tradición y la fe mandan, miles de peregrinos regresaron, otro año más, a cumplir sus promesas y agradecer al Santo Cristo de la Quebrada. En el camino de la ciudad de San Luis a la localidad serrana ya se podían observar fieles en bicicletas, caminando y en automóviles. Al llegar a la Villa, en horas cercanas al mediodía, las calles principales estaban repletas de visitantes de todas partes del país.

En el ingreso a las estaciones del Calvario, ya había fieles subiendo: algunos, descalzos; otros, ayudados por bastones, y muchos, en familia, para agradecerle al Cristo algunas de las promesas que les cumplió, con mucha fe y devoción. En cada estación, por lo menos dos personas rezaban alguna oración.

"Venimos desde que nos conocemos, de cuando éramos novios. Tenemos 46 años de casados y cinco de noviazgo. Imagínate, toda una vida. El motivo por el que venimos es la fe, es lo más importante que hace que te muevas y te dé ese deseo de venir, sobre todo en estas épocas, que están tan duras. Nosotros somos jubilados, igual hay que venir a pedirle. Uno no solo viene a pedir para uno, pide para la familia, los hijos y para toda la gente, para quienes no tienen trabajo, quienes están enfermos; por todos ellos pedimos nosotros", comentaron, muy contentos por haber logrado el cometido un año más, Eva y Mario Alcaraz.

Más de 50 años cumpliendo con el Cristo. Para Eva y Mario, la fe es lo que moviliza y da ganas de ir a la Villa.

"Tenemos dos hijos y tres nietos; esta vez vinimos solitos. Mi esposo tuvo un accidente muy grande en el 88 y, gracias a Dios, salió todo bien. En ese año la promesa fue por salud; lo armaron todo de vuelta, costillas, piernas, todo. Ahora, todos los años agradecemos que podemos venir caminando, descansando, porque estamos grandes, pero pudimos subir", agregó Eva.

Para María Vásquez, quien vino desde Avellaneda (Buenos Aires), volver es un milagro y un regalo. "Vengo desde el año 82; me trae una promesa que me emocionó porque la cumplió. En 2019 fue la última vez que la caminé, después vino la pandemia y este año vine con una amiga, pero tenía un poco de temor de caminar desde San Luis. Siempre dije que alguien caminaba por mí; tengo 79. La promesa es hasta que tenga vida. Espero que el año que viene, con mis 80 años, pueda venir caminando. Cuando no vengo, me siento mal. En la pandemia fue terrible, era como que me faltaba algo", expresó.

Otra muestra de fe la dio el joven Gabriel Arce, quien, descalzo, recorrió las estaciones del Calvario. "Vine por una promesa que, gracias a Dios, se cumplió. Fue a mediados del año pasado, por un asunto de salud de mi ahijada, quien estaba bastante grave, y estoy acá porque se cumplió. Ella está en perfecto estado, gracias a Dios salió adelante y, hoy por hoy, está con nosotros. Mi ahijada nació de forma prematura a los siete meses y con un estado de salud delicado por una enfermedad respiratoria. Ella entró en un estado de gravedad al borde de la muerte; es más, ya no la contábamos con nosotros. Ahí fue cuando se me pasó por la cabeza hacer una promesa al Cristo de la Quebrada y cumplió", dijo.

Mucha emoción y alegría para cumplir la promesa. Gabriel Arce subió para agradecer por la salud de su ahijada.

"Este es un caso particular y único que me reconforta mucho. Subir descalzo es la parte más importante de la promesa. Siento alivio y mucha energía, sobre todo porque se trata de alguien especial en mi vida. Ya terminando de cumplir con la promesa, me reuniré con mi familia a disfrutar lo que queda del día", añadió.

En el Calvario están las catorce estaciones de la Pasión de Cristo. Las esculturas fueron hechas en 1952. La mayoría de quienes recorren el lugar piden por salud y trabajo, sobre todo por aquellos más allegados. Tal es el caso de la familia Vázquez Barrera, que viajó desde Mendoza para cumplir y agradecer.

"Venimos todos los años, siempre todos juntos. Siempre a agradecer y este año es especial, porque operaron a mi nieto y venimos a pagar la promesa. Lo operaron del bracito hace poquito; gracias a Dios, está todo bien. Salimos esta mañana de San Rafael y llegamos cerca de las 10 de la mañana. Nos quedamos hasta el sábado para aprovechar el viaje en familia", indicó la abuela, acompañada por sus hijos y nietos.

Luis Valenzuela también llegó desde Mendoza. Dijo: "Vengo desde hace 22 años a agradecer. Este año es porque dentro de todo lo malo que está el país nos va bastante bien. Vine con mi familia como todos los años, hijos y nietos. En vez de estar descansando en casa, me hago el viaje hasta acá. Es muy bueno y saludable, sobre todo para el espíritu. Llegamos ayer —por el martes— y hoy nos vamos. A seguir trabajando y nos va bien".

Emprendedores y artesanos

En una señal que brinda tranquilidad y alienta a los emprendedores y artesanos, las ventas marchan bien. Si bien el primer día demoraron en arrancar, los precios son accesibles. Muchos esperaban que los comerciantes buscaran aprovechar la oportunidad y los costos de comida, ropa, calzado, ropa blanca y artefactos para el hogar tuvieran precios altos, eso no ocurrió. Incluso muchos ofrecen promociones.

En cuanto a la faz gastronómica, las ofertas son las mismas de siempre: minutas, asado, parrillada, empanadas o sándwiches, y se intentan mantener los precios. En los locales optaron por no elevar los valores y así poder vender. "La gente consume. Mira precios y compra. Si bien arrancó lento, pasado el mediodía empezamos a trabajar bien. Ojalá sigamos así. Además, calculamos que vendrá más gente", contó Paola, una chica que trabaja en una rotisería a metros de la plaza del pueblo.

Feligreses de todas las edades y de ciudades vecinas disfrutaron este miércoles del primer día junto a ese Cristo tan milagroso. Primero, lo más importante: hicieron filas en la vereda de la parroquia para santiguarse frente a él a modo de saludo. Y luego sí se perdían entre las calles del pueblo para compartir una festividad que celebra la "cuyanía" y es una tradición religiosa enorme, contundente, indestructible. Ni la más salvaje crisis económica la pudo frenar.