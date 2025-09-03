Denuncian que desvían aguas cloacales detrás de un colegio: alarma sanitaria

La reparación de cloacas en pleno centro de la ciudad, que comenzó tras detectarse obstrucciones con grasa por el mal uso de algunos comercios, derivó en una polémica decisión del municipio. Mientras personal trabajaba para destapar la red principal, se produjo un rebalse en otra calle, justo frente a la iglesia del centro. Para evitar mayores complicaciones en la vía pública, la solución que encontraron las autoridades fue desviar el flujo cloacal hacia un descampado.

El problema es que ese descampado se ubica justo detrás del Colegio N°40 “Héroes de Malvinas”, donde diariamente asisten cientos de estudiantes. La denuncia fue realizada en Facebook por Tom Escudero, quien expresó su preocupación por el impacto ambiental y sanitario de esta maniobra. “Estamos hablando de materia fecal, líquidos cloacales, bacterias y malos olores en un lugar donde juegan chicos todos los días”, alertó el vecino en su publicación.

El hecho generó inquietud entre docentes, padres y residentes de la zona, que temen un impacto ambiental grave y un riesgo directo para la salud de la comunidad educativa. Desde la Secretaría de Comercio, que días antes había intimado a 56 comercios a instalar cámaras desgrasadoras en un plazo de 60 días, no se pronunciaron sobre la derivación temporal hacia la zona escolar.

Especialistas en sanidad ambiental advierten que la exposición a este tipo de residuos puede provocar brotes de enfermedades gastrointestinales, proliferación de mosquitos y contaminación del suelo y napas. Además, se plantea si la maniobra constituye un delito ambiental y si corresponde la intervención del Ministerio de Salud y del Ministerio de Medio Ambiente provincial.

La sensación entre los vecinos es que la decisión buscó evitar quejas inmediatas en el centro, pero terminó trasladando el problema a un lugar mucho más sensible.