Córdoba: tragedia en plena competencia del Duatlón de la Montaña

Un corredor de 67 años, oriundo de Villa General Belgrano, se descompensó en el Camino de la Dormida mientras participaba de la exigente prueba en La Cruz. Fue asistido en el lugar, trasladado al dispensario, pero los médicos confirmaron su fallecimiento.

La Cruz quedó sacudida este fin de semana por una noticia que opacó la fiesta deportiva del Duatlón de la Montaña. Un hombre de 67 años, vecino de Villa General Belgrano, sufrió una descompensación en medio del recorrido y murió pese a los intentos desesperados de los equipos médicos y de otros competidores que le practicaron maniobras de reanimación.

El episodio ocurrió en el tramo conocido como Camino de la Dormida, uno de los puntos más duros del circuito. Allí el corredor se desplomó de manera repentina y, según confirmaron fuentes policiales, nunca logró recuperarse. Fue trasladado de urgencia al dispensario de La Cruz, donde los médicos constataron el deceso.

La Fiscalía de Río Tercero abrió una investigación y ordenó pericias médicas y testimoniales para establecer las circunstancias del fallecimiento. Mientras tanto, la comunidad de La Cruz y los corredores que compartieron la prueba expresaron su conmoción ante un hecho que tiñó de dolor lo que debía ser una jornada de celebración deportiva.