Investigan a una familia sanjuanina que escribió grafitis en el dique Luján

Dos varones y tres mujeres que llegaron al dique Luján en un Renault Oroch gris son investigados por la Policía por los grafitis que habrían dejado en las inmediaciones del espejo de agua. El contenido de las inscripciones y la patente del rodado fueron las claves para que los oficiales dieran con los acusados.

El hecho comenzó a investigarse el lunes 1 de septiembre, cuando a la comisaría de Luján llegó la información de que el dique había sido vandalizado en distintos lugares con grafitis y otros daños menores. Las filmaciones que obtuvo la Policía permitió ver que del auto en cuestión se bajaron los acusados, quienes se retiraron del lugar una hora después.

Cuando los oficiales requirieron el estado de dominio del auto surgió a nombre de un hombre de apellido Marra, con domicilio en Rawson, en San Juan. El nombre de la provincia vecina era, justamente, una de las leyendas escritas en las paredes y en el puente del dique.

Otra de las manifestaciones que dejaron escritas los turistas fueron tres nombres (Paula, Martín y Male) que coinciden con familiares directos del propietario del vehículo.

Con esas pruebas, la Policía informó de los sucedido a la fiscal de turno, quien dispuso iniciar la Investigación Penal Preparatoria. La municipalidad de la localidad realizó la denuncia correspondiente.