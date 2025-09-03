Tiene 15 años y en una clase de Educación Sexual denunció por abuso a su tío

Durante una clase de Educación Sexual Integral, una alumna de 15 años de una escuela rural de la provincia manifestó su incomodidad al hablar de temas íntimos. Cuando las docentes indagaron en las razones, la encontraron en las palabras de la joven: a los 8 años había sido abusada por su tío.

Como consecuencia de la confesión, se inició un sumario judicial por lo que el señalado no puede salir de la provincia por 60 días y debe firmar todas las semanas el libro de procesados de la comisaría de su pueblo, mientras avanza la causa.

El tío de la joven fue imputado por “Abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el encargado de la guarda” en la audiencia de formulación de cargos que se celebró el martes.

Con tino, la oficina de prensa del Poder Judicial omitió informar el nombre de la víctima y del acusado y también la localidad donde ocurrieron los abusos, debido a que es un pueblo tan pequeño que su mención serviría para la identificación de la joven.

Los abusos a los que fue sometida la ahora adolescente fueron tocamientos por parte de su pariente.

Apenas la chica se animó a contar lo que le pasó, la escuela llamó a la madre y la acompañó en todo momento. Las autoridades judiciales destacaron el rol desempeñado por la institución educativa durante el trance.

La víctima participó de una Cámara Gesell y aportó elementos relevantes, “ya que el relato de la niña resultó consistente y presentó indicadores compatibles con una situación de abuso sexual”, dijeron los especialistas.