Chicos de una escuela de Luján dejan huellas en la Feria de Ciencias

Entre los muchos proyectos que a partir del miércoles 3 de septiembre estarán en la instancia final de la Feria de Ciencias Provincial, desde Luján llega uno muy interesante sobre pinturas rupestres, realizado por los alumnos de 5° y 6° grado de la Escuela N°315, Gilberto Amieva Paiba.

El trabajo surgió en las clases de Ciencias Naturales, dirigida por el profesor Denis Pereira y se llama "Dejando huellas". Surgió de una investigación que hicieron los chicos sobre lugares en el mundo –con preferencia de Argentina y San Luis- que tengan pinturas rupestres.

“Valorizaron su antigüedad, su valor histórico, cultural. Los alumnos indagaron sobre la elaboración de tintas o pinturas que quizás usaban los nativos y usaron algunas técnicas para producir sus tinta, y realizaron pinturas”, se enorgulleció la directora del establecimiento, Gisela Garay.

Para estar más en contacto con el tema, los chicos hicieron una salida de campo para conocer las pinturas rupestres, que están cerca de la localidad, en "Piedra Blanca". El proyecto tomó tanta relevancia que la escuela hizo folletos, entrevistas en las radios de la localidad y otras instituciones de Luján fueron a conocer las obras. Además, la Cámara de Diputados de la Provincia declaró el trabajo de interés para la provincia.