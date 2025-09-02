Gustavo, el “tigre del tren” rescatado en San Luis, murió tras una larga enfermedad

Gustavo era uno de los cuatro felinos conocidos como los “tigres del tren”, que permanecieron más de 15 años confinados en un vagón de carga abandonado en la localidad de Justo Daract. El espacio reducido, la falta de cuidados veterinarios y la alimentación precaria dejaron secuelas imborrables en su organismo.

En marzo de 2022, tras una operación internacional liderada por la organización Four Paws, los tigres fueron rescatados de San Luis y trasladados al santuario Lionsrock Big Cat Sanctuary, en Sudáfrica. Allí conocieron por primera vez la hierba bajo sus patas y recibieron una vida más digna.

Sin embargo, Gustavo fue diagnosticado con enfermedad renal crónica el año pasado. Según detalló la fundación, su salud comenzó a fluctuar y en los últimos meses empeoró notablemente: tenía problemas para caminar, dificultades neurológicas, pérdida de visión y un marcado deterioro cognitivo. Frente a este cuadro, los especialistas decidieron aplicarle la eutanasia humanitaria.

“Gustavo era un tigre fuerte, con un gran espíritu, que disfrutaba la compañía de su familia en el santuario. Aunque no pudimos salvarlo, le dimos dignidad, cuidado y amor en su último capítulo”, expresaron desde Four Paws en un comunicado.

El caso de los “tigres del tren” se convirtió en un símbolo del impacto devastador que tiene el cautiverio prolongado y la negligencia sobre los animales silvestres. Gustavo murió rodeado de afecto, pero su historia sigue siendo un recordatorio de la crueldad que padecen quienes viven privados de libertad.