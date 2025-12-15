¿Qué le espera a Chile tras la victoria de Kast?

El líder de la ultraderecha chilena, José Antonio Kast se consagró presidente de Chile en su tercer intento electoral con un discurso centrado en la "mano dura" contra la delincuencia y la inmigración irregular, sumado a la promesa de una fuerte reducción del Estado.

El candidato se impuso en el balotaje de este domingo por más de 20 puntos contra la candidata del oficialismo, Jeannette Jara.

Kast, de 59 años, es abogado y fundador del Partido Republicano de Chile. Su trayectoria comenzó en la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), un partido vinculado a adherentes de la dictadura de Augusto Pinochet. Ejerció como diputado por cuatro períodos consecutivos hasta 2018.

El presidente electo es el menor de 10 hermanos. Su familia emigró a Chile en 1950, tras la Segunda Guerra Mundial, y su padre fue militante del Partido Nazi en Alemania. Se establecieron en Paine, donde desarrollaron negocios en cecinas y el sector inmobiliario, además de incursiones en la política.

El proceso de este domingo marca su tercer intento presidencial: 2017 se postuló como independiente y obtuvo el 7,9% de los votos con lo que quedó en cuarto lugar. 2021 lideró la facción republicana y logró la mayoría en la primera vuelta con el 27,9% de los votos, pero fue derrotado en el balotaje por el actual mandatario progresista, Gabriel Boric.

Bajo el lema “La fuerza del cambio”, el programa de Kast se enfoca en dos pilares: la seguridad, con la que busca abordar el alto índice de preocupación por el crimen, vinculado directamente el fenómeno migratorio con el crimen organizado; y la economía en la que promete elevar el crecimiento con una menor participación estatal, recortar el gasto público y los impuestos corporativos.

Para seducir al electorado moderado, Kast ha silenciado temas controvertidos sobre valores que había defendido previamente, como el rechazo al aborto o al matrimonio igualitario.