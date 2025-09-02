Demoras en la atención: peregrinó más de 5 horas para conseguir un traumatólogo

Un niño esperó más de cinco horas para ser enyesado tras una fractura. La familia recorrió tres centros de salud en la ciudad de San Luis hasta que finalmente recibió atención. Denuncian falta de traumatólogos de guardia y escasa coordinación en el sistema sanitario.

El 1 de septiembre, lo que comenzó como una tarde en bicicleta para Augusto terminó en una odisea hospitalaria. El niño se cayó de su bici a las 14 y, tras el accidente, su familia lo llevó al Sanatorio Rivadavia. Allí, a las 16:00 ya sabían que debía ser enyesado, pero el traumatólogo recién podía atender después de las 19:00.

Ante la demora, fueron derivados al Hospital Pediátrico, donde les aseguraron que había un traumatólogo de guardia. Llegaron a las 16:10, pero a las 18:55 les informaron que el especialista tardaría al menos una hora más en llegar, ya que no estaba en el lugar.

La familia decidió trasladarse a la Clínica Privada Italia a las 19:05, donde encontraron la misma situación: no había traumatólogo de guardia. Sin respuestas, regresaron al Sanatorio Rivadavia, donde finalmente Augusto fue enyesado a las 19:50, más de cinco horas después de la fractura.

La madre del menor relató la experiencia en redes sociales y cuestionó la falta de coordinación en el sistema de salud, etiquetando al Ministerio de Salud de San Luis en su publicación. “Nada más que agregar”, concluyó en su mensaje, que generó múltiples comentarios sobre la falta de especialistas disponibles.