"Hostigamiento y persecución": el despido de dos secretarias del Concejo Deliberante

El escenario político en Quines no deja de generar fuertes polémicas. En un giro inesperado, el presidente del Concejo Deliberante, Emilio Amaya, dejó sin trabajo a dos referentes en medio de un trasfondo de "hostigamiento y persecución". Tamara Gatica y Juliana Escudero, secretaria Administrativa y Legislativa respectivamente, fueron desvinculadas de sus cargos en una maniobra que señalan como una "traición". La decisión desató un escándalo que expone un repentino "cambio de camiseta", donde todo parece encausar en una devolución de favores camaleónicos.

En voz de las damnificadas



Escudero contó en diálogo con El Diario de la República que desde las elecciones pasadas, donde el Partido Justicialista logró un contundente triunfo en la localidad, empezaron a sufrir amenazas, "chicanas" y toda clase de acorralamiento ideológico: quedaron marcadas por pensar diferente.



Gatica, por su parte, recordó que el 10 de diciembre del año pasado le tomaron juramento pero terminó asumiendo el 12 de marzo del 2025, por cuestiones políticas. No pensó en ningún momento concluir su paso por el Concejo de esta manera, marcada por una acción llena de insidia. "Como decía mi compañera, después de que militamos en las elecciones todo fue hostigamiento, acoso, chicanas y hasta se corría el rumor de que iban a 'correr a las secretarias'. Siempre recibimos supuestas críticas y consejos, que en realidad eran chicanas disfrazadas", repudió.



Ambas coincidieron en que fue "una sensación horrible trabajar así". No faltaron amenazas para que no filtraran información. En medio de eso, de la persona menos pensada, llegó el golpe bajo. Amaya, quien hasta ahora era peronista, les "clavó el cuchillo por la espalda", como dice la metáfora popular. En una sesión, se dejó en claro que él tenía la facultad de apartarlas del cargo. Sin más, sin previo aviso, las dejó sin trabajo.



"Fue una sorpresa de mal gusto. Algo nos imaginábamos que iba a pasar, pero nunca nos imaginamos que nos iba a traicionar una persona que creíamos que era un aliado. Pero esto viene a confirmar algo: nunca se la jugó por el pueblo. Se autodenomina peronista, pero lo que hizo es la acción más clara que muestra de qué lado está", apuntaron.

Indignante



Escudero remarcó que en su caso, estaba en el cargo desde diciembre del 2023. Y sin ninguna razón, sin explicaciones, de la noche a la mañana quedó sin empleo. Jamás se imaginó "terminar así". Tanto ella como Gatica, creen que es una circunstancia que evidencia que Amaya "está trabajando para el Gobierno local de turno".



"No se puede condenar a una persona por pensar distinto. Pero muchos no entienden. En el cierre de campaña, Alberto Rodríguez Saá dijo una frase muy particular: 'Roma no paga traidores'. Es una paradoja que Amaya terminó traicionando a sus propios compañeros", lamentaron.

