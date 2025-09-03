Le dijeron que no manejara, igual lo hizo: la decisión que terminó en tragedia

En octubre de 2021, Emilia Liendo Caballero, de 19 años, falleció tras un violento choque en Potrero de los Funes mientras viajaba como acompañante en un vehículo que impactó contra un jersey de cemento en la avenida del circuito. El conductor, Facundo García, sufrió el accidente y fue sometido a un test de alcoholemia, aunque no presentaba lesiones graves que requirieran traslado al hospital. El cuerpo de Emilia fue trasladado a la morgue judicial para realizar la autopsia.

Según la fiscalía, antes del siniestro los familiares de la joven le habían advertido a García que no manejara porque había bebido, pero decidió hacerlo igual. Ese viaje terminó en tragedia y, casi tres años después, la causa será juzgada.

El Juzgado de Garantía 2, a cargo de la jueza Agustina Dopazo Samper, resolvió este miércoles elevar la causa por “homicidio culposo agravado por la conducción bajo los efectos del alcohol”. La fiscal de Instrucción 5, Débora Roy Gitto, solicitó una condena de tres años y cuatro meses de prisión efectiva, más seis años de inhabilitación para conducir.

De acuerdo con la acusación, el hecho ocurrió en la madrugada del 10 de octubre de 2021, entre las 6 y las 6:15, en la ruta provincial Nº 18, a la altura del complejo de cabañas “Los Troncos”. El vehículo, un Peugeot Partner, se dirigía por la avenida del circuito cuando el conductor perdió el control al tomar una curva cerrada, dejó una huella de frenado de 15 metros y terminó chocando contra una estructura de cemento reforzada con parantes de hierro.

Siempre según la fiscalía, Emilia no llevaba puesto el cinturón de seguridad, salió despedida hacia el parabrisas y murió a raíz de una fractura en la base del cráneo. El conductor fue interrogado por la Policía y el alto nivel de alcohol en sangre fue uno de los puntos clave de la acusación.

Durante la audiencia, las partes ofrecieron pruebas documentales y testimoniales, y la jueza admitió la acusación y dispuso la elevación a juicio. El expediente pasará ahora al Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial, que definirá la fecha del debate oral.