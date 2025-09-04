Cayó un puntano por el delito de "distribución de material de abuso sexual infantil"

Un puntano de 30 años oriundo que era buscado en todo el país por una mega causa de difusión de Material de Abuso Sexual Infantil (Masi) fue capturado en La Pampa y se sumó a otros implicados que están siendo investigados, dos de ellos cumpliendo prisión preventiva.

El hombre, cuya identidad no fue informada, fue detenido en la ciudad de Santa Rosa en el contexto de la Operación Internacional “Aliados por la Infancia V” que incluyó en la provincia la ejecución de diversos allanamientos.

La orden de captura había sido emitida días atrás por la Fiscalía Especializada en Género Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial de San Luis y la detención estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones de la Policía de La Pampa, en coordinación con una comisión de la Policía de la Provincia de San Luis, integrada por efectivos de la Comisaría Seccional 2ª y la Comisaría Seccional 23ª de la ciudad de San Luis.



Escuetamente la Policía de San Luis detalló que “la investigación permitió ubicar al sospechoso, cuya detención se suma a otras ya concretadas en el marco de la misma operación, que refuerza el trabajo articulado entre las fiscalías intervinientes y las fuerzas de seguridad provinciales”.



“La Operación “Aliados por la Infancia V” se desarrolla a nivel internacional con el uso de herramientas ICACCOPS/CPS para detectar usuarios de redes P2P que distribuyen material de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Además, se nutre de los reportes aportados por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) de Estados Unidos”.

Los abusadores que ya están con prisión preventiva por esta mega investigación tienen 44 y 72 años. Sus identidades también fueron reservadas.



