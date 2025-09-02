Preventiva para una pareja acusada de usurpar un campo

Se agrava la situación judicial de una pareja que es investigada por los delitos de usurpación de un campo, privación ilegítima de la libertad calificada por violencia y amenazas y portación de arma de fuego de uso civil.

Se trata de Gustavo Guevara y Yanina Soria que este martes fueron imputados y enviados a la cárcel con prisión preventiva por un hecho ocurrido el pasado 30 de agosto en un establecimiento rural de Nueva Escocia.

En la audiencia, que se desarrolló en el Juzgado de Garantía Nº 3 con asiento en Villa Mercedes, la Fiscalía, representada por Leandro Estrada y Mariana Olguín, expuso la reconstrucción de lo que ocurrió en la propiedad rural ubicada a 30 km de Villa Mercedes, en Nueva Escocia.

La víctima fue un el puestero de la estancia que fue atacado por un grupo de personas cuando dormía. Mediante amenazas con un arma de fuego le cubrieron el rostro con una boina, después lo subieron a un automóvil y en la terminal de Villa Mercedes fue obligado a subir a un colectivo con destino a San Luis.

Desde la capital puntana, el peón pudo comunicarse con el propietario del campo y le informó de lo acontecido.

Al tomar intervención a la Policía, una comisión constató que en el establecimiento se encontraba Guevara –uno de los imputados- junto a dos personas más y registraron que se movilizaban en un Peugeot gris.

Seguidamente, la Fiscalía enumeró todos los movimientos que hicieron los atacantes, cuyo recorrido quedó registrado en las cámaras de seguridad de la ciudad. En el automóvil, fue hallada el arma de fuego utilizada en la usurpación.

En otro momento detallaron que esta ocupación a la fuerza fue la segunda vez que, en el transcurso del año, estas personas intentaron apropiarse del establecimiento rural “adquirido por el poseedor por una cesión de derechos”.

Víctor Villegas, a cargo de la defensa de la pareja, dijo que las evidencias de la fiscalía “no corresponden a la formulación de cargos pretendida” y que “no hay indicios que puedan atribuir tales delitos”. Seguidamente solicitó el sobreseimiento y medidas para corroborar la posesión del campo y la existencia de animales. Los imputados declararon y respondieron preguntas de las partes.

Finalmente, la jueza Natalia Pereyra Cardini además de dar por admitidos los cargos y disponer la prisión preventiva de la pareja, ordenó la restitución del inmueble a su poseedor en carácter de depositario judicial.