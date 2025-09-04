  • Nuestras redes
Jueves 04 de Septiembre de 2025

SAN LUIS

De todos los días

Destrozos y robo, por segunda vez, en el auto de un albañil

Tras romperle uno de los vidrios de su automóvil, los ladrones le sustrajeron la batería.  

Por redacción
| Hace 2 horas

Un hombre, que día a día se gana la vida como albañil, fue nuevamente blanco de un hecho delictivo. Este jueves, a la madrugada, tras destruirle uno de los vidrios de su automóvil y forzarle el capot del motor, le robaron la batería.

 


La sustracción en el Fiat Uno fue en la vivienda que tiene en calle Esteban Adaro esquina Estado de Israel (continuación de Rivadavia) en las cercanías del estadio del Sportivo Estudiantes, en la zona centro-norte de la ciudad de San Luis.

 


Cuando se levantó para salir a trabajar, alrededor de las 8, el hombre se amargó por lo ocurrido y le trajo a la memoria un episodio similar que lo damnificó hace dos meses, también en la puerta de su casa. En esa ocasión, mientras dormía la siesta, le abrieron las puertas y, entre otras pertenecías le sustrajeron el estéreo, la rueda de auxilio y la documentación del castigado Fiat Uno.

 

