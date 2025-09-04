Cimbronazo en Villa Mercedes: cárcel para un conocido abogado

El abogado Emanuel Correa Otazú, que fue arrestado el pasado 29 de agosto en la ciudad de Villa Mercedes acusado de vender drogas, quedó en una situación más que complicada ante la Justicia Federal, debido a que esta mañana le impusieron la prisión preventiva.

Otazú Correa, miembro de una reconocida familia de la ciudad y de la provincia, se lo responsabiliza de comercializar estupefacientes desde su estudio jurídico situado en calle Juan W. Gez.

En su buffete y vivienda, la Policía Federal encontró envoltorios de cocaína, dinero extranjero y dispositivos electrónicos que aportan prueban al delito que se le imputa: comercio y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la participación de una organización.

En esta misma jornada, el juez Juan Carlos Nacul también envió a la cárcel con similar medida a Emanuel Andino, que fue sorprendido con cocaína fraccionada en su domicilio situado en calle Balcarce y a Laura Fonseca, la pasajera que fue arrestada en la terminal de ómnibus de la ciudad (Hilario Cuadros y 25 de Mayo) que ocultaba en su cuerpo. Transportaban la sustancia desde Córdoba.

Una fuente judicial ligada a los medios apuntó que la investigación que concluyó con estas tres preventivas comenzó en junio del 2024, es decir que estarían ligados con las organizaciones delictivas que fueron desbaratadas hace pocos meses (operaban en todo el Valle del Conlara, Merlo y Villa Mercedes) y que derivó en la detención del sindicalista Juan Carlos e integrantes de su familia, entre otros.

Foto: villamercedes.info