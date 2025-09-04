Choque fatal: un motociclista murió al golpear con la cabeza contra un árbol

De acuerdo a los primeros datos que trascienden desde la Policía, los testigos coinciden en señalar que un automóvil gris “habría impactado contra la moto, provocando que el conductor saliera despedido”. Desafortunadamente “el casco se desprendió y el motociclista al pegar fuertemente contra un árbol, falleció en el acto”.

El fiscal de Instrucción Leandro Estrada supervisó las actuaciones policiales y de los peritos para establecer con exactitud cómo sucedió este dramático.

Fuente: FM Latina