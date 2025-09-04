Una gran pelea entre vecinos que ya tiene dos imputados

El grave y confuso disturbio que, el 15 de julio pasado ocurrió en el barrio AMEP de la ciudad de San Luis, cuyo saldo fue un herido de arma de fuego y dos lesionados en la cabeza, comenzó a esclarecerse en la justicia. Este jueves, los presuntos autores de las agresiones, Joel Fernández e Ismael Torres, fueron imputados por los delitos de “lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego” y “lesiones leves (dos hechos)”, respectivamente

Los delitos por los que ahora tienen que responder los conocieron en la audiencia de formulación de cargos que se llevó a cabo en el Juzgado de Garantía Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo del juez Juan Manuel Montivero Chada.

La gresca que incluyó desaforados gritos, golpes, piedrazos, insultos, amenazas y tiros, sucedió en la madrugada del 15 de julio pasado en el monoblock “H”, que está situado sobre la avenida Justo Daract.

De acuerdo a la reconstrucción que hicieron los fiscales, un hombre fue increpado, amenazado y golpeado por un grupo de alrededor de diez personas, entre ellas los imputados, “por diferencias de larga data”.

Fernández habría efectuado un disparo por la espalda, que impactó en la zona de los omóplatos de la víctima, mientras que Torres agredió a otras dos personas que intentaban auxiliarlo, provocándoles lesiones en la cabeza.

Otros vecinos avisaron al 911 y, al arribar la policía, Fernández huyó en una camioneta y Torres en una motocicleta, según lo registrado en cámaras de seguridad.

Las personas lesionadas fueron trasladadas al Hospital del Norte y al Hospital Central “Ramón Carrillo”. Allí se constató que una de ellas presentaba una herida de arma de fuego en la zona dorsal, que derivó en un hemo-neumotórax, mientras que las otras dos fueron asistidas por traumatismos en la cabeza.

La audiencia de formulación de cargos

Fue encabezada por el juez Juan Manuel Montivero Chada, en representación del Ministerio Público Fiscal intervinieron la Fiscal de Instrucción Penal Nº 5, Débora Roy Gitto, y la Fiscal Adjunta Roxana Alcaraz. La defensa fue ejercida por el abogado Sebastián Arabena.

La Fiscalía solicitó que los imputados firmen el libro de procesados una vez al mes, la prohibición de salir de la provincia y una restricción de acercamiento mutua entre damnificados e imputados.

Finalmente, el juez Montivero Chada resolvió admitir los delitos que se les imputaron e hizo lugar a las otras medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.

Fuente: Prensa del Poder Judicial