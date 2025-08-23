Choque frontal en la ruta 146: murió un hombre y su pareja está en estado crítico

Un Peugeot y una Amarok colisionaron de frente cerca de Nogolí. El conductor del auto falleció en el lugar y su acompañante fue trasladada en estado crítico al hospital de La Punta.

Un hombre de 63 años murió este sábado por la tarde en un accidente vial sobre la ruta nacional 146, a la altura de Nogolí. Su pareja permanece internada en estado crítico.

El siniestro ocurrió cuando un automóvil Peugeot y una camioneta Volkswagen Amarok blanca chocaron de frente. El impacto fue tan violento que el Peugeot quedó completamente destruido.

En el interior del auto viajaban el hombre, que falleció en el acto, y una mujer que sufrió heridas graves. Fue asistida por personal sanitario de Nogolí y trasladada al hospital de La Punta, donde lucha por su vida. Según indicaron familiares que llegaron al lugar, ambos residían en la zona de El Barrial.

Los ocupantes de la Amarok eran dos hombres oriundos de Luján, San Luis. Ellos lograron salir del vehículo por sus propios medios y estaban en buen estado, aunque fueron derivados al nosocomio para controles preventivos.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de la Comisaría de Los Manantiales. También intervino el equipo de Criminalística para realizar las pericias. Las causas del choque aún se investigan.