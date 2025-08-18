La Libertad Avanza y su eterna novela en San Luis

La jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría decidió intervenir La Libertad Avanza en San Luis a pocas horas de que el frente creado por el presidente Javier Milei presentara sus candidatos a diputado nacional para las elecciones del 26 de octubre.

La medida es un duro golpe para el diputado nacional, Carlos González D’Alessandro, quien encabeza uno de los segmentos en los que los libertarios están divididos en San Luis. El funcionario presentó el domingo una lista de candidatos a diputados nacionales por el Frente electoral La Libertad Avanza, que integra el partido junto al Movimiento de Acción Vecinal y el Partido Demócrata.

González D’ Alessandro posteó un mensaje, a poco de conocida la noticia, en donde dijo que “la libertad no se interviene, se defiende”. Y agregó que San Luis no será “rehén de pactos con Poggi ni con la vieja política”.

A la vez señaló a Eduardo “Lule” Menem como el responsable de la intervención.

El domingo, el frente libertario había inscripto su lista de candidatos para las elecciones de octubre encabezada por Mónica Becerra, ex ministra de Desarrollo Humano de la actual gestión provincial.