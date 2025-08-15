Familia Parra lanzó en San Luis la nueva FIAT Titano con fiesta, premios y confianza

La histórica esquina de Avenida España e Italia volvió a ser protagonista en la ciudad de San Luis. Familia Parra, referente indiscutido en el mercado automotor de la provincia, realizó la presentación oficial de la FIAT Titano, la pick-up mediana que se fabrica en Argentina y que ya pisa fuerte en un segmento altamente competitivo. El lanzamiento se desarrolló en el predio del Hipódromo de La Punta, con música en vivo, catering y sorteos. Entre los invitados estuvieron autoridades locales, clientes históricos y vecinos de la provincia, que vivieron de cerca la emoción de la develación del nuevo modelo.

Durante la ceremonia, Jorge Parra, fundador de la empresa, remarcó que “la gente no solamente confía en el producto, confía en quien se lo vende. Y la empresa tiene valores innegociables: el respeto a la palabra y el cuidado de nuestros clientes. Vender un auto es solo el comienzo, lo importante es mantenerlo y cuidarlo junto a cada cliente. Sin ellos nosotros no seríamos nada”. El empresario también destacó que la expansión del grupo —que en poco tiempo inaugurará su nuevo espacio de Jeep y Ram— es parte de una apuesta sostenida por San Luis. “Nosotros crecimos confiando en esta provincia, que tiene un futuro mejorable, y hoy podemos decir que no nos equivocamos”.

El gerente general de la firma, Marcelo Rodríguez, explicó que la FIAT Titano “llega a un segmento muy competitivo, pero con un diferencial claro: diseño robusto, tecnología de última generación y un altísimo nivel de seguridad. Fiat confía en el desarrollo orgánico de un producto que se apalanca en 25 años de experiencia fabricando pickups como la Toro y la Strada, y ahora se mete de lleno en las medianas”. Rodríguez detalló que el nuevo modelo cuenta con cinco versiones para adaptarse a cada necesidad: la Endurance, manual en 4x2 y 4x4, enfocada en el trabajo; la Freedom, que ofrece opciones manuales y automáticas de ocho marchas en 4x4 y que combina uso laboral con estilo de vida; y la Ultra, la más equipada de todas.

Otro aspecto que generó gran interés fue la posibilidad de acceder a la camioneta con planes flexibles. “Tenemos múltiples alternativas —señaló Rodríguez— desde financiación propia de fábrica con tasas fijas que van desde el 12% hasta el 0% de interés, hasta planes de ahorro. Lo importante es que todos los puntanos tengan la posibilidad de subirse a una Titano”.

La confianza que los clientes depositan en la marca se reflejó en la entrega simbólica de las dos primeras unidades. Patricio, uno de los flamantes dueños, expresó que “vuelvo a elegir a Familia Parra porque es una empresa que cumple. Estoy re satisfecho con la máquina que me entregan. Me han dado todo lo que necesitaba, incluso equipamiento adicional que no estaba incluido en la base. Yo ya había comprado una Toro y una Ducato, y siempre fue de confianza. Hoy me voy feliz con mi Titano nueva”.

El clima de fiesta se completó con sorteos entre todos los presentes. El primer premio consistió en una bonificación de un millón de pesos en gastos de entrega, un beneficio inédito en este tipo de presentaciones. También se entregaron otros obsequios, reforzando la cercanía de la firma con su comunidad.

La jornada concluyó con una gran foto grupal frente a las sierras y con el test drive oficial, donde los invitados pudieron experimentar la potencia y el confort de la nueva pick-up. Entre música, brindis y aplausos, quedó claro que Familia Parra sigue afianzando su vínculo con San Luis. Como resumió Jorge Parra, “la gente lo sigue eligiendo porque sabe que en San Luis estamos para crecer juntos. Somos una familia que trabaja para que cada cliente se sienta acompañado desde el primer día”.