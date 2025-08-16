Investigan la muerte de un joven de 27 años

El sábado arrancó con un confuso y grave suceso en la ciudad de San Luis. La Policía ha montado un fuerte operativo en la manzana 48 del barrio República para determinar las circunstancias que derivaron en la muerte de un joven de 27 años

Un policía simplemente informó que el caso es investigado como "Averiguación Muerte", indicando con esa respuesta que no se descarta ninguna hipótesis.

Hay personal del Departamento Judicial, de Homicidios y de la Comisaría Cuarta.

También peritos de Criminalística que se los vio trabajar a lo largo de la calle pavimentada que está frente a la vivienda donde fue hallado el cuerpo del muchacho en la casa N° 2 de la manzana N° 48.

Registraron rastros de sangre que estaban a lo largo de una vereda, que corresponderían al trayecto que hizo hasta su casa que estaba en plena construcción.

En medio de la sorpresa y conmoción que ha causado el deceso del muchacho, algunos vecinos comentaron que era muy conocido y en un comedor comunitario les cortaba el pelo a los chicos de la barriada.