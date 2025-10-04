Ferocidad en La Toma: lo imputan por golpear, morder y dejar inconsciente a su ex

El 1 de febrero de este año, un hombre esperó a su ex a la salida de un boliche de La Toma y la atacó ferozmente, con golpes, empujones, la arrastró por el suelo y hasta la mordió el mentón y un dedo. Tras la incidente, la mujer terminó hospitalizada en su localidad y luego trasladada al Ramón Carrillo.

Recién este jueves 3 de octubre, el agresor fue imputado en una audiencia en la que la acusación de la fiscal Marisol Boschi, quien calificó el hecho como “lesiones graves doblemente calificadas”.

Como consecuencia de la audiencia, el imputado no podrá acercarse a la víctima ni tener ningún tipo de contacto, ni podrá salir de la provincia.

Los hechos comenzaron a las 7:30 de la mañana del sábado 1 de febrero en la puerta de un boliche de La Toma. La joven salía del local nocturno con dos amigos cuando su ex pareja la increpó, empujó a los acompañantes y las provocó daños en los autos.

Pero eso fue solo el inicio de la noche violenta. El hombre se golpeó la cabeza contra una pared y luego emprendió su furia contra su ex: la tomó del cuello, la amenazó de muerte, la arrastró del cabello por el suelo, la mordió y la golpeó hasta que la dejó inconsciente.