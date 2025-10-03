Cayeron los proveedores narcos de "El Gaucho" Funes

“A la cascabel hay que cortarle la cabeza”. Esta es la premisa que lleva adelante el juez federal de Villa Mercedes, Juan Carlos Nacul, a los fines de desmembrar completamente las organizaciones narcos que despliegan su accionar ilícito en Villa Mercedes y parte de la región del corredor de los Comechingones.

Este jueves a la noche, tal como lo adelantó El Diario de la República, en la localidad bonaerense de Ituzaingó se llevó a cabo allanamiento que era la continuidad de una investigación iniciada desde Villa Mercedes. Allí se incautaron 265 kilos de cocaína –en un primer momento se informó que eran más de 60 kilos- que estaban en poder de uno de los proveedores de Diego “El Gaucho” Funes, uno de los narcos detenidos hace pocos meses por el juez Nacul y que ahora cumple prisión preventiva.

El cargamento de cocaína, fraccionada en paquetes con la marca KTM, fue hallada en ocho allanamientos simultáneos, que también arrojó la detención de 5 personas, un de nacionalidad peruana, un segundo uruguayo y tres argentinos.

De acuerdo a los que deslizó una fuente judicial, es posible que este grupo de proveedores además de “trabajar” con “El Gaucho” Funes lo hacía, de manera paralela, con la red que comandaba el sindicalista de la carne Juan Carlos Insúa, otro de los imputados en esta causa.

“El resultado que está a la vista es una investigación de larga data”, se excusó otra autoridad federal.

A solicitud de la Fiscalía Federal de Villa Mercedes, el juez Nacul autorizó la ejecución de los ocho allanamientos. Fueron en Ituzaingó, Moreno, Florencio Varela y CABA, donde junto a la cocaína compactada se incautaron armas, vehículos, celulares, dinero en efectivo y marihuana.

Según trascendió a los medios, parte de los bultos estaban ocultos en un vehículo que era usado como delivery de estupefacientes, mientras que unos 200 kilos fueron descubiertos en una vivienda de Moreno.

El hallazgo incluyó 280,5 kilos de cocaína compactada en “ladrillos” con el sello “KTM”, 597,6 kilos listos para la venta al menudeo, armas de fuego, más de 2 millones de pesos y 1.322 dólares.