Un policía salía de la guardia en su moto y protagonizó un accidente

A la salida de la guardia, mientras iba en su moto Guerrero Queen de 200 cc, un efectivo policial fue atropellado por un automóvil que le causó heridas de consideración que derivaron en su atención por parte de personal médico de una empresa privada. El herido, de 45 años, fue derivado a la Clínica Italia.

El accidente se produjo el viernes a las 7 de la mañana en la avenida IV Centenario, en inmediaciones del ingreso al Parque IV Centenario y a la Escuela Pública Autogestionada Modelo San Luis, en el sur de la ciudad. (EPA) N° 5, en la ciudad de San Luis. Allí también se encuentra el Velódromo Provincial.

En ese lugar impactaron un automóvil Volkswagen Gol Country, conducido por un hombre de 63 años, y la motocicleta del efectivo policial, que no habría sido advertido por el automovilista, según la información brindada por la Jefatura.

El auto circulaba por la avenida hacia el este y giró sorpresivamente a la izquierda para ingresar a la zona de estacionamiento de la escuela y del Velódromo Provincial. Allí colisionó con la moto, que iba en sentido contrario.