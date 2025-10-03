  • Nuestras redes
18°SAN LUIS - Viernes 03 de Octubre de 2025

Un eslabón clave en el horror

Triple femicidio: trasladaron a Matías Ozorio, el ladero de “Pequeño J”

Agentes de la Federal y la Bonaerense lo trajeron en avión desde Lima. Este viernes será indagado por el fiscal Arribas

Por redacción
| Hace 1 hora

Matías Agustín Ozorio, uno de los implicados en el triple crimen de Florencio Varela, ya está de vuelta en la Argentina y este viernes será indagado por el fiscal de Homicidios de La Matanza Carlos Adrián Arribas.

 

Ozorio, de 28 años, viajó custodiado por siete efectivos de la Policía Federal y otros cinco de la Policía Bonaerense, en un vuelo procedente de Lima, la capital de Perú.

 

En ese sentido, la comitiva policial salió este jueves a las 11:00 desde el Aeropuerto de El Palomar y tras cargar combustible en Salta arribaron a Lima pasadas las 17:00.

 

Allí, luego de los trámites de rutina volvieron con Ozorio y tras cargar nuevamente combustible en Salta llegaron a la misma terminal aérea 23:11.

 

El detenido fue alojado en la Jefatura Departamental La Matanza y este viernes tendrá que dar explicaciones en la Justicia por el horrorifico caso ocurrido en una casa de Florencio Varela.

 

El detenido está acusado de ser uno de los principales colaboradores de Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como "Pequeño J", instigador de los crímenes de las tres jóvenes; Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

 

