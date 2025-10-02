Un arsenal, cuatro autos dudosos, bicis robadas y una planta de marihuana

En siete allanamientos producidos en viviendas de distintos puntos de Villa Mercedes, la Policía secuestró un arsenal compuesto por armas de todo tipo, cuatro autos que participaron en diversos delitos y cuatro bicicletas denunciadas como robadas. Tras los procedimientos, cuatro hombres quedaron detenidos.

Los descubrimientos fueron el miércoles como parte de una investigación en una causa por tenencia de armas de fuego. Efectivamente, en todas las casas allanadas se encontraron pistolas, escopetas y carabinas, además de municiones, miras telescópicas y armas blancas.

Una casa del barrio Kilómetro 4, otra del barrio Ciudad Jardín, dos domicilios del Eva Perón 1 y otro del Eva Perón 2, una propiedad ubicada en inmediaciones de las calles Carlos Pellegrini y Gobernador Santiago Besso y en una casa ubicada en Carlos Pellegrini al 900 fueron visitadas por los oficiales con varias órdenes de allanamiento expedidas por el juzgado.

En total se secuestraron siete armas de fuego y una planta de marihuana, además de las bicicletas y otros elementos presuntamente robados.

Como si fuera poco, la Policía se llevó un Renault Stepway, un Volkswagen Suran, un Chevrolet Prisma y un Citroën C4, todos con pedidos de secuestro vigente de la Policía Federal por distintos ilícitos. También había en los domicilios autopartes con pedido de secuestro judicial.