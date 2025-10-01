Condenado a 5 años de prisión por una seguidilla de robos en Villa Mercedes

En una audiencia de juicio abreviado realizada en el Juzgado de Garantía Nº 3 de Villa Mercedes, la Justicia condenó a un hombre a 5 años de prisión efectiva por una serie de robos cometidos entre 2023 y 2025 en distintos comercios y locales de la ciudad.

La fiscalía, la defensa y el imputado acordaron el procedimiento abreviado contemplado en el artículo 234 del Código Procesal Penal de San Luis. Durante la audiencia, el acusado admitió la autoría de los hechos, la calificación legal y la pena impuesta.

Entre los episodios reconocidos figuran: el robo en un local de avenida Mitre mediante un boquete, un intento de robo en una ferretería de avenida Perón, el ingreso a un comercio tras romper un vidrio con una piedra, un robo en un corralón de calle General Paz y dos hechos consecutivos en establecimientos deportivos, donde se llevó dinero, un televisor y pares de zapatillas.

La sentencia fue dictada por la jueza Natalia Pereyra Cardini, con la fiscal adjunta Mariana Olguín representando al Ministerio Público Fiscal y la defensora Victoria Suárez asistiendo al acusado.