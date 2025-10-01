  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

23°SAN LUIS - Miércoles 01 de Octubre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

23°SAN LUIS - Miércoles 01 de Octubre de 2025

EN VIVO

Juicio abreviado

Condenado a 5 años de prisión por una seguidilla de robos en Villa Mercedes

Un hombre aceptó su responsabilidad en varios hechos delictivos y cumplirá pena efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial.

Por redacción
| Hace 1 hora

En una audiencia de juicio abreviado realizada en el Juzgado de Garantía Nº 3 de Villa Mercedes, la Justicia condenó a un hombre a 5 años de prisión efectiva por una serie de robos cometidos entre 2023 y 2025 en distintos comercios y locales de la ciudad.

 

La fiscalía, la defensa y el imputado acordaron el procedimiento abreviado contemplado en el artículo 234 del Código Procesal Penal de San Luis. Durante la audiencia, el acusado admitió la autoría de los hechos, la calificación legal y la pena impuesta.

 

Entre los episodios reconocidos figuran: el robo en un local de avenida Mitre mediante un boquete, un intento de robo en una ferretería de avenida Perón, el ingreso a un comercio tras romper un vidrio con una piedra, un robo en un corralón de calle General Paz y dos hechos consecutivos en establecimientos deportivos, donde se llevó dinero, un televisor y pares de zapatillas.

 

La sentencia fue dictada por la jueza Natalia Pereyra Cardini, con la fiscal adjunta Mariana Olguín representando al Ministerio Público Fiscal y la defensora Victoria Suárez asistiendo al acusado.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo