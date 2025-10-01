  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

21°SAN LUIS - Miércoles 01 de Octubre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

21°SAN LUIS - Miércoles 01 de Octubre de 2025

EN VIVO

Iba en una camioneta

Murió un puntano en un tremendo choque en Achiras

La víctima fatal tiene 74 años y vivía en Naschel. Fue abordado de frente por un camión Scania con acoplado, en la ruta 30, a la altura del cruce con La Barranquita. Investigan las causas.

Por redacción
| Hace 3 horas

Un camión que se habría cruzado de carril en la ruta provincial 30, a la altura de Achiras, provocó un accidente fatal al chocar con una camioneta que venía de frente. La víctima es un hombre de 74 años oriundo de San Luis.

 

 

La víctima fatal es Rodolfo Burri, un vecino de Naschel que viajaba a Río Cuarto para visitar a un familiar enfermo y protagonizó el accidente. Durante la mañana del miércoles será velado en la sala velatoria de Pedernera 515, de su localidad.

 

 

La tragedia ocurrió en la tarde del martes en el cruce con el camino de La Barranquita, a la altura del kilómetro 30. El puntano conducía una camioneta Nissan blanca que chocó de frente con un Scania 112 con acoplado.

 

 

Si bien los oficiales tratan de dilucidar las razones del accidente, los conocedores de la ruta indicaron a esa hora la visibilidad es muy dificultosa por el sol para quienes recorren el camino que hizo el camión.

 

 

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo