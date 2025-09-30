  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

22°SAN LUIS - Martes 30 de Septiembre de 2025

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

22°SAN LUIS - Martes 30 de Septiembre de 2025

EN VIVO

Despidos en Turismo

Padre soltero denunció que lo dejaron sin trabajo en el gobierno de San Luis

Williams Funes contó en FM Lafinur que, tras 8 años de trabajo, no le renovaron el contrato pese a tener todo justificado. Es padre soltero de dos niños y advirtió que ahora no puede sostener a su familia. Reveló que hay más despidos. 

Por redacción
| Hace 5 horas

“Me llamaron un sábado a la tarde para decirme que ya no me renovaban el contrato. Desde el martes quedé afuera después de ocho años trabajando en el Parque La Cerámica (oeste de la ciudad de San Luis)”, relató Williams Funes, visiblemente afectado. El hombre contó que pidió explicaciones a sus superiores, pero nadie le supo dar un motivo. “Se tiran la pelota de un lado a otro. Recursos Humanos me mandó con los jefes de parque y ellos dicen no saber nada. Solo me dijeron que no había ninguna esperanza de continuidad”, detalló.

 

El trabajador estuvo casi un año con licencia por un accidente laboral que le aplastó la mano derecha y requirió dos operaciones. Recién el 1° de septiembre volvió a su puesto, con todas las ausencias justificadas en el portal de agente. “No tengo ninguna falta sin justificar. Igual me dejaron afuera”, dijo.

 

La situación golpea de lleno en su vida familiar. “Soy padre soltero, tengo dos hijos de 7 y 8 años. Su mamá los abandonó hace seis años y yo me hago cargo de todo. Mis padres ya fallecieron y no tengo a nadie más. Vivo de este trabajo, alquilo, y ahora no sé cómo voy a seguir”, expresó entre lágrimas.

 

Funes aseguró que no es el único afectado: al menos una docena de trabajadores recibieron la misma notificación de no renovación, también sin explicación. “A una compañera le pasó lo mismo y lloraba porque no sabía qué hacer. Nos quedamos todos en la calle sin que nos digan por qué”, denunció.

 

Frente a la incertidumbre, adelantó que no se quedará de brazos cruzados: “Voy a salir en los medios, a encadenarme si es necesario. Quiero que me den una razón, que me expliquen por qué me echan después de tantos años de cumplir con mi trabajo”.

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo