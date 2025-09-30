Padre soltero denunció que lo dejaron sin trabajo en el gobierno de San Luis

“Me llamaron un sábado a la tarde para decirme que ya no me renovaban el contrato. Desde el martes quedé afuera después de ocho años trabajando en el Parque La Cerámica (oeste de la ciudad de San Luis)”, relató Williams Funes, visiblemente afectado. El hombre contó que pidió explicaciones a sus superiores, pero nadie le supo dar un motivo. “Se tiran la pelota de un lado a otro. Recursos Humanos me mandó con los jefes de parque y ellos dicen no saber nada. Solo me dijeron que no había ninguna esperanza de continuidad”, detalló.

El trabajador estuvo casi un año con licencia por un accidente laboral que le aplastó la mano derecha y requirió dos operaciones. Recién el 1° de septiembre volvió a su puesto, con todas las ausencias justificadas en el portal de agente. “No tengo ninguna falta sin justificar. Igual me dejaron afuera”, dijo.

La situación golpea de lleno en su vida familiar. “Soy padre soltero, tengo dos hijos de 7 y 8 años. Su mamá los abandonó hace seis años y yo me hago cargo de todo. Mis padres ya fallecieron y no tengo a nadie más. Vivo de este trabajo, alquilo, y ahora no sé cómo voy a seguir”, expresó entre lágrimas.

Funes aseguró que no es el único afectado: al menos una docena de trabajadores recibieron la misma notificación de no renovación, también sin explicación. “A una compañera le pasó lo mismo y lloraba porque no sabía qué hacer. Nos quedamos todos en la calle sin que nos digan por qué”, denunció.

Frente a la incertidumbre, adelantó que no se quedará de brazos cruzados: “Voy a salir en los medios, a encadenarme si es necesario. Quiero que me den una razón, que me expliquen por qué me echan después de tantos años de cumplir con mi trabajo”.