De regreso octubre: el peleado fin de semana XL y un asueto extra

Finalmente, luego de varias idas y vueltas, el Gobierno Nacional accedió a un sostenido reclamo del sector turístico e implementó un día no laborable para que octubre tenga un feriado largo. La llegada del día de la conmemoración del Respeto a la Diversidad Cultural –que con la administración libertaria volvió a llamarse Día de la Raza- es un momento del año muy esperado por hoteleros, gastronómicos y medianos empresarios del turismo.

Pero en este 2025, como si los proveedores de esos servicios no sumaran malas noticias, el 12 de octubre cae domingo en el calendario y la primera reacción oficial fue no mover la fecha del feriado. Hasta que luego de una serie de manifestaciones el día no laborable con fines turísticos se implementó para el viernes 10, lo que constituye el único feriado de octubre.

Gracias a esa resolución, los argentinos tendrán un fin semana, el segundo del mes, para planificar algunos días de descanso. Y los trabajadores del turismo en San Luis esperan, sin muchas esperanzas, repuntar en ese fin de semana un temporada que fue muy pobre a niveles de consumo.

Por lo bajo, los empresarios sostienen que no hay señales de que la situación vaya a mejorar mágicamente. Un impulso podría darse tras la celebración de la Feria Internacional del Turismo que se realiza por estos días en la Rural, pero la participación de San Luis en el encuentro es tan poco feliz que las perspectivas no son las mejores.

Otro punto de activación del consumo para el décimo mes del año es el día de la madre, que se celebrará el tercer fin de semana de los cuatro que tiene octubre. Para entonces, comerciantes de tiendas, perfumerías, zapatería, tecnología y otros rubros aguardan por una mejora en las ventas.

Los alumnos y los docentes de las escuelas provinciales podrían sumar un día de descanso más si, como sucede habitualmente, el Ministerio de Educación declara asueto al lunes 27 de octubre, tras las elecciones nacionales que se realizarán en todo el país. La medida alcanza a los edificios escolares donde se instalan las mesas de votación.