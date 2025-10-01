“Al escuchar a los vecinos se conocen las sensaciones reales de lo que pasa en la calle"
El primer candidato a diputado nacional del Frente Justicialista, Jorge “Gato” Fernández, recorrió comercios de la ciudad de San Luis. Por la tarde dialogó con vecinos del barrio 100 viviendas en la ciudad de La Punta. El miércoles estará en Villa Mercedes.
“La principal preocupación que nos transmiten los comerciantes es la caída en las ventas. Y por otro lado el aumento de los costos fijos, como alquileres e impuestos”, comentó Fernández, quien agregó: “Nosotros nos comprometemos a trabajar desde el congreso, en leyes que generen condiciones para revertir esta situación. Estamos del lado de las pymes, los comercios, del campo y las industrias, porque son ellos los generadores de trabajo genuino”.
Respecto al diálogo que mantuvo con vecinos de la ciudad de La Punta, resumió: “Lo que más disfruto de la campaña es poder hablar directamente con la gente, ese contacto es insustituible. Porque allí uno recoge las sensaciones reales de lo que pasa en la calle”.
“Cada abrazo, cada saludo, cada gesto de acompañamiento, son un granito de arena para construir un impulso que le ponga freno al brutal ajuste de Milei. La defensa de los intereses de San Luis lo hacemos entre todos”, sentenció el primer candidato del Frente Justicialista.
