“Jubilados y discapacitados lloran por la crueldad de Milei, hay que condolerse de ellos"

Hay que condolerse de los jubilados porque lloran por las crueles políticas nacionales y lo mismo pasa con los discapacitados”, expresó el candidato a diputado nacional Jorge “Gato” Fernández durante la recorrida que este viernes realizó por el Departamento Ayacucho.

Reveló que en muchos encuentros con vecinos y en diferentes reuniones le hablan de la asfixiante situación económica y considera que “hay una decisión enorme de votar el 26 de octubre para cambiar las políticas del (presidente) Milei”.

“Gato” Fernández (o “Peperina” Fernández como le decían en su época de estudiante universitario), visitó Candelaria, Quines, Luján, San Francisco y Leandro N. Alem.

Brindó entrevistas radiales, se juntó con jóvenes y adultos en paseos públicos y visitó a comerciantes, entre ellos a doña Ángela, que junto a su marido son dueños de la Panadería Viale, con 30 años de actividad en Quines. “Le deseo lo mejor”, manifestó mientras saludaba afectuosamente al candidato que llegó acompañado por los dirigentes Analía Agüero, Mario Alume, Adela Nasif y Sergio Álvarez, entre otros.

En una entrevista radial, además de referirse a los aspectos conflictivos y perjudiciales de las decisiones del gobierno libertario, fue consultado sobre la marcha de la provincia. Opinó que “San Luis no tiene un norte” y que “hay mucha mediocridad” en seguridad, salud y educación. “Yo en cuatro oportunidades fui víctima de hechos de inseguridad”, apuntó.

Ante la carencia de “un norte en San Luis” y en base a la oleada que viene del orden nacional, consideró que el justicialismo puntano “es una opción, de eso no hay dudas” y aventuró un triunfo importante en la votación del 26 de octubre.