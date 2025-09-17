El "Gato" campero, matero y asador

El mate nunca falta en las reuniones que "Gato" Fernández mantiene con vecinos y dirigentes de toda la provincia. Este encuentro fue este miércoles en Nogolí.

Detrás del dirigente que polemiza con Milei hay un hombre de costumbres bien puntanas. Jorge “Gato” Fernández nació literalmente en el campo, en un paraje cercano a Tilisarao, donde su madre fue asistida por un médico rural. Su infancia estuvo marcada por la vida entre tranqueras, ganado y cultivos bajo riego. “Siempre estuvimos vinculados a la actividad ganadera y agrícola”, recuerda, con la naturalidad de quien nunca se despegó del paisaje serrano.

El mate es su compañía diaria: “Soy muy matero, tomo dos o tres termos por día”, cuenta. Empezó en Santa Fe, cuando estudiaba abogacía, y allí adoptó el mate amargo, aunque al principio lo endulzaba con peperina que llevaba desde San Luis.

Esa costumbre puntana le valió su apodo estudiantil. "Me decían 'Peperina" y después quedó Pepe". Ese ritual se mantiene intacto, incluso cuando viaja en ruta o asiste a reuniones políticas. Y, cuando se junta con sus amigos de su época de universitario, aún me dicen: "Pepe..."

La pasión por el asado completa la postal. “Me jacto de ser buen asador”, dice entre risas. Para él, encender el fuego no es solo cocinar: es un pretexto para el encuentro. “Lo más lindo es compartir, juntarse a comer un asado con amigos o en familia”, asegura. Fernández disfruta también de manejar largas distancias, casi siempre con el mate a mano, y de caminar varios kilómetros cada día, hábito que cuida por salud y por placer.

“Hay gente que no quiere irse del campo, y la entiendo: el desarraigo cuesta mucho”, reflexiona. Esa raíz campera se traduce en su forma de vivir y en su manera de mirar la política: cercana, de mate en mano, con tiempo para la charla larga y el fuego encendido