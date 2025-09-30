Jubilados autoconvocados exigen a DOSEP mayor transparencia y mejores prestaciones

Un grupo de jubilados autoconvocados de San Luis presentó este martes un petitorio a las autoridades de la Dirección de Obra Social del Estado Provincial (DOSEP), en el que exigen cambios urgentes en el funcionamiento de la institución. Los afiliados remarcaron que la obra social se sostiene con sus aportes y pidieron transparencia en la administración de los recursos.

Entre los principales reclamos, los jubilados solicitaron conocer periódicamente el movimiento económico de DOSEP y que los convenios con prestadores médicos se mantengan vigentes para evitar cortes de servicio por falta de pago. “Queremos certezas, no podemos quedar a mitad de un tratamiento porque la obra social no cumple con los prestadores”, señalaron en el documento.

También pidieron restablecer convenios con otras provincias para la cobertura de prestaciones de alta complejidad, garantizar que el sistema de auditoría y autorización de prácticas médicas funcione con rapidez y que el servicio para jubilados y personas con discapacidad sea completamente gratuito, incluyendo órdenes, estudios, medicamentos y tratamientos.

Otro de los puntos destacados del petitorio es la exigencia de que el edificio de DOSEP sea utilizado con el fin para el que fue construido —consultorios propios— y que la obtención de medicamentos mediante la aplicación de la obra social esté disponible, al menos, para los jubilados.

Finalmente, los autoconvocados reclamaron una mayor participación en la toma de decisiones: “El Directorio de DOSEP debe estar integrado también por representantes de los jubilados, que somos quienes sostenemos el sistema con nuestros aportes”, expresaron.

El escrito, presentado este 30 de setiembre, lleva la firma de Jubilados Autoconvocados San Luis, quienes adelantaron que seguirán impulsando medidas hasta obtener respuestas concretas de las autoridades provinciales.