Jubilados autoconvocados llaman a una reunión para reclamar mejoras en DOSEP

Un grupo de jubilados autoconvocados de la obra social provincial DOSEP convocó a una reunión abierta para este miércoles 1º de octubre a las 10.30, frente al ingreso de la sede central.

El objetivo es intercambiar información y buscar soluciones ante las demoras en el pago a prestadores y las dificultades en la continuidad de algunos servicios médicos.

En la invitación, los organizadores expresan que “los convenios sobre prestaciones médicas y cualquier otra prestación vinculada con la salud física y mental de los afiliados deben resolverse en tiempo y forma”.

La convocatoria está dirigida a afiliados, trabajadores activos y jubilados que deseen plantear inquietudes y aportar propuestas para mejorar el funcionamiento de la obra social.