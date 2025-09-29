Jubilados autoconvocados llaman a una reunión para reclamar mejoras en DOSEP
Afiliados de la obra social provincial invitan a un encuentro este miércoles 1º de octubre a las 10.30 en la puerta de DOSEP para dialogar sobre demoras en pagos y servicios.
Un grupo de jubilados autoconvocados de la obra social provincial DOSEP convocó a una reunión abierta para este miércoles 1º de octubre a las 10.30, frente al ingreso de la sede central.
El objetivo es intercambiar información y buscar soluciones ante las demoras en el pago a prestadores y las dificultades en la continuidad de algunos servicios médicos.
En la invitación, los organizadores expresan que “los convenios sobre prestaciones médicas y cualquier otra prestación vinculada con la salud física y mental de los afiliados deben resolverse en tiempo y forma”.
La convocatoria está dirigida a afiliados, trabajadores activos y jubilados que deseen plantear inquietudes y aportar propuestas para mejorar el funcionamiento de la obra social.
