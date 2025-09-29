  • Nuestras redes
12°SAN LUIS - Lunes 29 de Septiembre de 2025

12°SAN LUIS - Lunes 29 de Septiembre de 2025

Horror en Florencio Varela

Triple femicidio: Indagarán al conductor y al que enterró los cuerpos

Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, conductor de la camioneta blanca y Ariel Giménez. Buscan a otros eslabones de la banda y la cabeza: el "Pequeño J".

Por redacción
| Hace 1 hora
Izquierda: Ariel Giménez / derecha: Lázaro Víctor SotacuroFotografía: Agencia Noticias Argentinas

Los últimos dos detenidos en el caso por el triple crimen narco en Florencio Varela, en el cual fueron torturadas y asesinadas Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, serán indagados este lunes frente al fiscal Adrián Arribas.

 

Se tratan de Ariel Giménez, acusado de realizar el pozo y enterrar a las víctimas, y Lázaro Víctor Sotacuro, conductor de la camioneta blanca, quien fue capturado en Bolivia.

 

Giménez fue detenido luego de intensos operativos en Florencio Varela y en la investigación se detalla que fue contratado para cavar el pozo séptico, en el cual aparecieron las chicas asesinadas. Las declaraciones de dos vecinos fueron fundamentales.

 

Respecto a Sotacuro, es señalado como quien condujo el vehículo para trasladar a Lara, Brenda, Morena y a los integrantes de la banda narco. El sujeto fue encontrado en un hostel de Villazón, en Bolivia, luego de que se compruebe que salió del país a través de un paso fronterizo ilegal.

 

Tras su captura fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad en Jujuy y este domingo fue derivado a la provincia de Buenos Aires donde se aloja en el penal de Ezeiza.

 

Este lunes ambos serán imputados de manera formal en la causa y mientras eso ocurre, la Policía trabaja en conjunto para detener a otros seis acusados, entre ellos Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como el Pequeño J, de 20 años, quien tiene pedido de captura nacional e internacional.

 

Se estima que los dos últimos detenidos serán acusados del delito de encubrimiento agravado, pese a que ambos cumplieron diversos roles en el caso.

 

