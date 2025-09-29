Todavía con rencores fuertes, Dosep y el Círculo Médico firman el demorado convenio

Aunque todo parece indicar que en el transcurso del lunes Dosep y el Círculo Médico firmarán el demorado convenio, las chispas entre el organismo que representa a los profesionales de la salud y el Gobierno provincial continúan en ebullición. Ni siquiera en la tarde del domingo y con la determinación de llegar a un acuerdo definida dejaron de tirarse dardos.

Los primeros en sumar puntos a la polémica fueron los integrantes del Círculo Médico, que emitieron un comunicado en el que informaban que en una encuesta entre sus miembros para que opinen sobre la aprobación o el rechazo al nuevo convenio, “la mayoría decidió seguir siendo representada por el Círculo ante la obra social provincial”.

En consecuencia –siguieron los profesionales- “el lunes se firmará un nuevo convenio para continuar resguardando los honorarios e intereses de nuestros profesionales a través de nuestra institución”.

Lo curioso es que los médicos tenían que votar por sí o por no a la firma y que en caso de abstención el recuento iría para la positiva.

Al leer el comunicado, los representantes del Gobierno en la feroz negociación decidieron continuar con sus métodos extorsivos e intentar demostrar que son ellos lo que manejan el ritmo de la disputa y quienes tienen la última palabra. Con la justicia de su lado, es mucho más fácil.

La respuesta llegó por medio de otro comunicado que lejos de poner paños fríos a una batalla en bandera blanca, calentó de modo excepcional la discusión. El escrito oficial dijo que la información del Círculo Médico está distorsionada, que la comisión directiva se basó en caprichos y que lo que se consultó en la encuesta no puso en debate la representación de la entidad, si no la aceptación o no del convenio.

El Gobierno agregó que el CMSL oculta el escrito propuesto para la firma a sus afiliados y que el convenio será firmado “gracias a la voluntad de los profesionales de la salud del Círculo Médico y muy a pesar de su Comisión Directiva”. Pedirle al área comunicacional del Gobierno que ponga una tilde donde corresponda (escribió Circulo y Medico) es lo mismo que pedirle que sea compasivo con los miles de afiliados a su obra social.

“El fallo judicial de la semana pasada puso fin a la cadena de extorsiones implementada por los integrantes de la Comisión Directiva. La medida cautelar, resguardó el derecho a la libertad de trabajo de los médicos de San Luis, poniendo fin a la práctica extorsiva de la Comisión Directiva y dando por finalizado un conflicto que nunca debería haber existido”, concluye el comunicado, abundante en gerundios.