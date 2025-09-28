La semana arrancará con cierta inestabilidad, pero mejorará y subirán las temperaturas

Si bien podría haber lluvias en el arranque de la semana, luego mejora el tiempo y suben las temperaturas. Foto: archivo.

El pronóstico trae buenas noticias, especialmente después de lo que significaron las tormentas registradas entre el viernes y el sábado en la madrugada. Aunque la semana arrancará con cierta inestabilidad y temperaturas frescas, el tiempo empezará a mejorar gradualmente.

Cómo cierra el domingo



De acuerdo a lo que informó la Red de Estaciones Meteorológicas (REM), este domingo, el cielo estará despejado con temperaturas frías a frescas y una brisa de direcciones variables. Pero con el correr de las horas, la jornada se mostrará agradable, con una suba de las temperaturas máximas. Por la tarde, podría darse la presencia ocasional de nubosidad.



Las temperaturas mínimas serán frescas, rondando los 6°C, mientras que las máximas alcanzarán aproximadamente los 25°C.



Por la mañana, el viento será una brisa suave; más tarde, se orientará hacia el noreste, aumentando su intensidad de leve a moderada, con velocidades estimadas entre (12 y 38 km/h) con ráfagas fuertes localizadas en el noroeste provincial.

Pronóstico extendido



El lunes tendrá baja inestabilidad. El cielo se mostrará parcialmente nublado con probables precipitaciones. En promedio, se esperan mínimas de 9°C y máximas de 25°C. El viento será del sureste con algunas ráfagas.



El martes será algo ventoso, con descenso de las temperaturas y algo de inestabilidad. El cielo estará mayormente nublado con probables precipitaciones. Calculan mínimas de 10°C y máximas de 23°C. El viento será del sudeste con ráfagas fuertes en el centro y norte provincial.



El mes de octubre arranca con ascenso de las temperaturas para el miércoles. El cielo estará mayormente despejado. En promedio, se esperan mínimas de 11°C y máximas de 26°C. El viento será del cuadrante norte con algunas ráfagas.



Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el jueves estará algo nublado, con una temperatura mínima de 15°C y una máxima de 30°C.



Para el viernes estiman que también estará algo nublado, con mínimas de 19°C y máximas de 30°C. El viento tendrá ráfagas de hasta 59 km/h.

