Crisis en GEPU: acusan a la "vieja guardia" de aferrarse al poder y denuncian impericias

En GEPU, el deporte está roto. Buscan cambiar la realidad para un futuro mejor. Imagen ilustrativa. Foto: internet.

GEPU, tristemente, enfrenta un quiebre institucional deplorable. En medio de fuertes dramas financieros, problemas legales y una soberbia repudiada unánimemente, referentes de distintas disciplinas buscan "salvar" al club e ir en busca del futuro "que se merece". Acusan a la vieja guardia de aferrarse al poder y denuncian serias impericias.



"Nos entristece mucho, parece que algunos se sienten dueños del club y no quieren retirarse, pese al daño que han causado", manifestó una fuente interna en diálogo con El Diario de la República.

Los hechos



En un fuerte y contundente comunicado, referentes de las disciplinas de tenis de mesa, pelota paleta y básquet, informaron que no concuerdan con una reciente asamblea que se realizó en las instalaciones del club. Puntualmente, rechazan diferentes decisiones cruciales.



"Después de años de perjuicios al club, no aceptamos semejante atropello. El actual presidente, que lleva más de 15 años en distintas listas, en la última asamblea llegó al extremo de ofrecer golpes a un socio de edad avanzada y de larga trayectoria de nuestra institución", lamentaron.



En ese sentido, expusieron que el presidente arma listas con amigos y familiares y repudiaron que nunca informó quiénes integraban esas listas, aún a pesar de que en varias oportunidades se le ha pedido que diera un paso al costado para conformar una alternativa "renovadora", integrada por referentes de cada disciplina y con gente joven comprometida.



Ante ese presente doloroso, un importantísimo número de personas quieren que el club "vuelva a crecer y respirar nuevos aires".



"Hoy GEPU es un club desolado, oscuro con un enorme pozo económico, con juicios y ventas cuyo destino jamás se informó. El mismo presidente dice no tener la culpa y aun así quiere seguir porque le quedaron cosas por hacer”, puntalizaron.

En busca de un futuro mejor



Frente a todo este panorama, integrantes de distintas disciplinas optaron por "ir hasta las últimas consecuencias". Primero buscarán impugnar la asamblea "irregular", que sostienen que no cuenta con respaldo real. Todo con el fin de terminar con estas prácticas que llevan a la decadencia total y al fomento de intereses egoístas.



"Convocamos a todos los socios y socias que aman a este club, que nunca fueron mencionados ni escuchados, a reunirnos el martes en el salón de Tomás Jofré y Rivadavia, a las 21, para comenzar a construir juntos el futuro que Gepu merece", concluye el comunicado.

